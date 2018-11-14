Коллекцию старинных фотоаппаратов на 5 млн рублей украли в центре Москвы

Москва, 14 ноября. Неизвестные украли коллекцию старинных фотоаппаратов и объективов на пять миллионов рублей в Москве.

Сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах кражи у частного фотографа старинной коллекции фотоаппаратов и объективов из помещения, расположенного на Болотной набережной.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, злоумышленник в период с сентября по 13 ноября проник в помещение, похитил коллекцию и скрылся в неизвестном направлении, материальный ущерб составил около пяти миллионов рублей. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.