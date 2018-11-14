Гражданин Таджикистана изнасиловал 15-летнюю петербурженку в новогоднюю ночь
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Санкт-Петербург, 14 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Таджикистана, который изнасиловал 15-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.
В настоящее время в отношении задержанного неработающего 22-летнего гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело.
Мужчину изобличили в том, что он в период с 31 декабря по 1 января текущего года изнасиловал 15-летнюю ученицу девятого класса у дома, расположенного по Московскому проспекту.