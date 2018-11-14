Все родившиеся младенцы в Москве получат подарочные наборы

Москва, 14 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что подарочные наборы будут получать все родившиеся в Москве дети вне зависимости от места жительства их родителей.

Соответствующее постановление появилось во вторник, 13 ноября, на официальном сайте мэра Москвы. Согласно тексту документа, подарочные наборы для младенцев будут получать все дети вне зависимости от места жительства их родителей, отмечает РИАМО.

Как пишет «Газета Кемерова», изменения внесены в постановление правительства Москвы «Об утверждении положения о порядке обеспечения в Москве семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей».

Отметим, набор можно получить не позднее двух месяцев со дня рождения малыша при предъявлении родителем свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий собственную личность. Об этом пишет «Вечерняя Москва».