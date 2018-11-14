Джип упал с моста на юге Москвы, есть пострадавший

Москва, 14 ноября. Человек пострадал при падении машины с моста в московском районе Даниловский.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Третьем транспортном кольце в среду, 14 ноября, в районе улицы Большая Тульская, 19: автомобиль Range Rover упал с моста. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно об одном пострадавшем. По последним данным, машины упала на парковку, которая расположена под ТТК, пишет «Вечерняя Москва».