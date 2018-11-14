Три здания Даниловского монастыря отреставрируют в Москве
Москва, 14 ноября. Специалисты отреставрируют Даниловский монастырь в российской столице, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».
Планируется, что работы проведут в трех зданиях, в том числе в братском корпусе, церкви Троицы и доме настоятеля. Соответствующее разрешение на проведение реставрации выдал департамент культурного наследия.
Отметим, братский корпус представляет собой двухэтажное каменное строение в стиле московского классицизма, каменная церковь Троицы построена в стиле позднего классицизма, а дом настоятеля — это трехэтажное здание (имеет Г-образную конфигурацию), которое расположено параллельно южной стене Святых врат.
Так как Даниловский монастырь — это объект культурного наследия федерального значения, то, в первую очередь, специалисты займутся историей объекта по архивным документам.
«Затем будет сформирован эскизный проект реставрации с учетом исторических, архитектурных и конструктивных решений, используемых при постройке зданий», — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.