Три здания Даниловского монастыря отреставрируют в Москве

Москва, 14 ноября. Специалисты отреставрируют Даниловский монастырь в российской столице, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

Планируется, что работы проведут в трех зданиях, в том числе в братском корпусе, церкви Троицы и доме настоятеля. Соответствующее разрешение на проведение реставрации выдал департамент культурного наследия.

Отметим, братский корпус представляет собой двухэтажное каменное строение в стиле московского классицизма, каменная церковь Троицы построена в стиле позднего классицизма, а дом настоятеля — это трехэтажное здание (имеет Г-образную конфигурацию), которое расположено параллельно южной стене Святых врат.

Так как Даниловский монастырь — это объект культурного наследия федерального значения, то, в первую очередь, специалисты займутся историей объекта по архивным документам.