Два автомобиля столкнулись на МКАД, один человек погиб

Москва, 13 ноября. Один человек погиб в результате ДТП на МКАД в районе Волгоградского шоссе, сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел около 16.00 на внутреннем радиусе МКАД, в районе 10-км. Столкнулись два автомобиля, жертвой ДТП стал один человек. На месте аварии находятся оперативные службы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что таксист изнасиловал жительницу Москвы, а затем высадил пострадавшую в Подмосковье.