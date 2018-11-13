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Заснувшую в такси москвичку изнасиловали и высадили в Люберцах

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Заснувшую в такси москвичку изнасиловали и высадили в Люберцах

Москва, 13 ноября. Москвичка заявила, что ее изнасиловали в такси, пока она спала, сообщил источник в правоохранительных органах.

12 ноября в полицию Москвы обратилась 24-летняя девушка. Она заявила, что накануне ночью вышла из бара в центре города и вызвала такси. По дороге девушка заснула.

Москвичка утверждает, что водитель такси остановил машину, пересадил ее в другой автомобиль, где над ней совершили сексуальное насилие. Заявительница добавила, что ее высадили в Люберцах, а затем водитель на автомобиле скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства инцидента, пишет АГН «Москва». Ранее сообщалось, что в Петербурге обнаружили на детской площадке тело женщины средних лет. Рядом с трупом лежала плюшевая игрушка.

Автор: Ирина Селезнева
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