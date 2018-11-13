Стрельба произошла после дорожного инцидента в Москве: опубликовано видео

Москва, 13 ноября. В районе Котельников в Москве произошла стрельба после дорожного инцидента. Молодые люди из Chevrolet пытались выяснить отношения с водителем Opel, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, пятеро молодых людей из первой иномарки посреди дороги решили разобраться с водителем Opel. Пассажиры Chevrolet попытались открыть заднюю дверь Opel. Затем началась стрельба. Обе машины в скором времени разъехались.