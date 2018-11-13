Школу на юго-западе Москвы эвакуировали после звонка о бомбе

Москва, 13 ноября. Более 400 учеников и педагогов эвакуировали из школы на юго-западе Москвы после звонка о бомбе, сообщил источник в экстренных службах.

Из здания вывели 413 человек, речь идет об образовательном учреждении на улице Крупской. Детей отпустили домой, а сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками проверяют школу. Известно, что о взрывном устройстве сообщил школьник, пишет ТАСС.

Напомним, что в Москве неоднократно эвакуировали людей после звонков о бомбе. Ответственность за телефонный терроризм предусмотрена российским законодательством.