Московские власти поддержат резидентов технопарков

Москва, 13 ноября. Власти российской столицы увеличат поддержку резидентов технопарков, будет повышен процент компенсации расходов на покупку оборудования, говорится в сообщении пресс-службы мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 13 ноября посетили технопарк «Прецизионные радиолазерные системы». В ходе визита столичный градоначальник сообщил о методах поддержки инновационного бизнеса.

Власти увеличат до 25% компенсацию затрат на лизинг иностранного оборудования, если речь идет об отечественных машинах, то до 35%. Также правительство Москвы возместит 25% расходов на покупку оборудования за счет средств компании-резидента. Напомним, что 6 ноября НПК «СПП» присвоили статус технопарка.

В России еще одним известным технопарком является «Сколково», где ранее испытывали автомобиль на автопилоте.