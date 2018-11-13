На месте киноцентра «Соловей» в Москве могут построить отель

Москва, 13 ноября. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов заявил, что на месте киноцентра «Соловей» на Красной Пресне должен появиться культурный центр.

Ранее СМИ сообщили, что АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство апартаментов площадью 80 тысяч квадратных метров на Дружинниковской улице. По словам Герасимова, он часто ходил в «Соловей». Даже в постсоветское время кинотеатр не был рентабельным.

«Возможно, в связи с этим делают апартаменты. Но они не могут не сделать культурного центра. Там все равно должен быть культурный центр», — прокомментировал депутат, его слова приводит РИА Новости.

«Соловей» является самым многозальным кинотеатром страны и Восточной Европы. В день здесь показывают более 50 фильмов, кинотеатр не входит ни в одну сеть.

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