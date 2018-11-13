Судебные приставы разыскивают Земфиру за долги

Москва, 13 ноября. Судебные приставы разыскивают певицу Земфиру Рамазанову за долги по ЖКХ в ее московской квартире, что подтверждается материалами официального портала судов общей юрисдикции города Москвы.

Хамовнический районный суд Москвы 29 октября обязал Земфиру выплатить штраф в размере 11 тысяч рублей. Напомним, что в сентябре Земфира впервые с 2013 года выпустила сингл.

Она также резко высказалась в адрес молодых российских певиц Монеточки и Гречки.