Москвич купил iPhone за ванну мелочи

Москва, 13 ноября. Москвич купил iPhone стоимостью свыше 100 тысяч рублей, заплатив ванной с мелочью, об этом рассказала представитель магазина Людмила Семушина.

Вечером 12 ноября в один из столичных магазинов пришли двое мужчин с ванной, наполненной мелочью. Они попросили самый дорогой телефон и заявили, что располагают 100 тыс рублями. Покупатель захотел приобрести iPhone XS.

Продавец пересчитывал мелочь в течение двух часов, однако в ванне еще оставались монеты, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что тверская пенсионерка из заброшенной деревни впервые за 20 лет начала пользоваться электричеством.