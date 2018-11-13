Испанский визовый центр прокомментировал обыски в московском ТЦ

Москва, 13 ноября. Спецслужбы работают в московском ТЦ «Европа», в связи с чем визовому центру Испании пришлось внести в расписание некоторые коррективы. Обыски к самому центру отношения не имеют.

Сотрудники ФСБ работают в здании на Калужской области, где на первом этаже находится визовый центр. В организации пообещали, что уже 14 ноября смогут принять тех, кто записывался на 13 ноября, пишет KP.Ru.

В правоохранительных органах информацию с обысками не прокомментировали. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о временном закрытии визового центра. Как поясили в BLS, это произошло по независящим от них причинам.