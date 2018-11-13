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Электричка сбила мужчину при попытке залезть на платформу в Москве

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Электричка сбила мужчину при попытке залезть на платформу в Москве

Москва, 13 ноября. Мужчина оказался под поездом на станции «Каланчевская» Московской железной дороги, сообщил источник в экстренных службах.

Неизвестный пытался взобраться на платформу перед поездом, который следовал из Москвы в Нахабино. Мужчину зажало между платформой и составом, он погиб на месте.

Следственная группа выехала на место инцидента. Из-за ЧП поезд был задержан на полчаса. В пресс-службе МЖД отметили, что машинист применил экстренное торможение, однако состав был на высокой скорости, спасти человека не удалось, передает «360».

Спасатели неоднократно предупреждали россиян быть внимательными в районе железной дороги и не ходить по путям.

Автор: Ирина Селезнева
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