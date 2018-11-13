Врачи помогли родить пациентке с тяжелой патологией в Подмосковье

Москва, 13 ноября. Врачи МОНИИАГ и МОНИКИ имени Владимирского в Подмосковье помогли родить женщине, которая больна сахарным диабетом и страдает почечной недостаточностью, сообщил министр здравоохранения области Дмитрий Матвеев.

Пациентка с тяжелой патологией смогла выносить здорового ребенка. Он отметил, что это уникальная практика помощи медиков пациентке, которая находится на гемодиализе. Матвеев пояснил, что врачи разработали особую программу, которая приблизила показатели организма пациентки к нормальным значениям.

Медики провели операцию кесарева сечения и извлекли ребенка. Специалисты передали недоношенного малыша в Московский областной перинатальный центр. Ребенок адаптируется к новым условиям и стабильно набирает вес, передает «360».

Ранее сообщалось, что в Москве были приняты роды у пациентки с опухолью мозга. Мама и малыш в порядке, ребенок родился здоровым.