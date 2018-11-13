Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Врачи помогли родить пациентке с тяжелой патологией в Подмосковье

329
0 Оставить комментарий

Врачи помогли родить пациентке с тяжелой патологией в Подмосковье

Москва, 13 ноября. Врачи МОНИИАГ и МОНИКИ имени Владимирского в Подмосковье помогли родить женщине, которая больна сахарным диабетом и страдает почечной недостаточностью, сообщил министр здравоохранения области Дмитрий Матвеев.

Пациентка с тяжелой патологией смогла выносить здорового ребенка. Он отметил, что это уникальная практика помощи медиков пациентке, которая находится на гемодиализе. Матвеев пояснил, что врачи разработали особую программу, которая приблизила показатели организма пациентки к нормальным значениям.

Медики провели операцию кесарева сечения и извлекли ребенка. Специалисты передали недоношенного малыша в Московский областной перинатальный центр. Ребенок адаптируется к новым условиям и стабильно набирает вес, передает «360». 

Ранее сообщалось, что в Москве были приняты роды у пациентки с опухолью мозга. Мама и малыш в порядке, ребенок родился здоровым.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.