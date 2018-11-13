Испанский визовый центр в Москве объсянил свое закрытие

Москва, 13 ноября. Визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыли с утра 13 ноября в связи с непредвиденными обстоятельствами, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Туристические агентства и частные заявители не смогут подать документы в визовый центр Испании. Организация попросила обратиться в колл-центр для получения достоверной информации.

«Визовый центр временно закрыт, начиная с сегодняшнего утра по причинам, не входящим в нашу компетенцию», — говорится в сообщении.

Фирма BLS, которая осуществляет руководство визовым центром, принимает все возможные меры для выхода из ситуации. О возобновлении работы в обычном режиме компания пообещала официально проинформировать. В центре принесли свои извинения за неудобства.