В Москве начали строить 7 домов по программе реновации

Москва, 13 ноября. В Восточном округе Москвы начали строить семь многоэтажек по программе реновации жилого фонда в столице, сообщили в комитете государственного стройнадзора.

Дома построят на улицах Плеханова, Федина, Парковой, Владимирской, Зеленом проспекте. Этажность будущих строений — от 15 до 31. Известно, что в домах появится подземная парковка, на первых этажах разместят нежилые помещения под продуктовые магазины или офисы.

По словам главы Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, ведомство обращает внимание на качество возводимых объектов. К проверкам привлекают специалистов из центра экспертиз, которые проводят необходимые исследования, пишет РИАМО.

Напомним, что программа реновации стартовала летом 2017 года. В других регионах России надеются, что она будет масштабирована на всю страну.