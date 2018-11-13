Синоптики рассказали, когда появится снежный покров в Москве

Москва, 13 ноября. Синоптики сообщили, что полноценный снежный покров образуется в Москве в конце ноября. На этой неделе будет стоять преимущественно солнечная морозная погода.

В Гидрометцентре России отметили, что снега ожидать пока рано. Ближе к выходным начнется снегопад, но снег будет таять и его количества не хватит, чтобы укрыть дороги.

По словам специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, снежный покров образуется в конце месяца. С 19 ноября в Москву придет антициклон. Синоптики сообщили ранее, что ночь на 11 ноября стала самой холодной в этом месяце.