Москва, 13 ноября. Единственным обитателям деревни Мончалово Тверской области — 93-летней пенсионерке и ее дочери впервые за 20 лет подключили электричество.

Активисты приобрели бензиновый генератор для семьи узницы концларегей. По словам активиста Андрея Калашникова, он посещал Мончалово, где в братской моглие похоронены более 1600 советских солдат, погибших в 1942 году.

Провода в этой деревне украли в 2000-х годах, с тех пор там совершенно нет электричества. И две женщины жили при керосиновых лампах. Пенсионерка спрашивает, зачем ее муж штурмовал Берлин, раз ей приходится жить в таких условиях.

После публикации активиста к нему обратились жители Тверской области, им удалось собрать необходимые для генератора средства. В старом домике установили лампочки и две розетки, пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Подмосковья обратилась к властям за помощью в улучшении жилищных условий.