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Мошенники похитили 800 долларов у играющей на бирже пожилой москвички

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Мошенники похитили 800 долларов у играющей на бирже пожилой москвички

Москва, 13 ноября. У играющей на бирже 80-летней москвички мошенники похитили сбережения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию Москвы 12 ноября поступило заявление от гражданки 1938 года рождения. Москвичка сообщила, что открыла расчетный счет для получения прибыли посредством услуг брокеров.

Однако неизвестные закрыли счет и сняли деженые средства в размере 800 долларов США. Правоохранительные органы проводят проверку по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что в Москве ограбили актера Сергея Аброскина.

Автор: Ирина Селезнева
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