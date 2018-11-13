Актера Сергея Аброскина обокрали в московском ТЦ

Москва, 13 ноября. В полицию Москвы обратился актер театра «СТИ» Сергей Аброскин и заявил, что в ТЦ «Мегаполис» неизвестный похитил его смартфон. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 12 ноября на проспекте Андропова. У актера украли iPhone 7+, сумма ущерба оценивается в 40 тысяч рублей. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве из дорогой иномарки похитили сумку с миллионом рублей.