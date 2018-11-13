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Антикварные японские вазы похитили в Москве после выставки

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Антикварные японские вазы похитили в Москве после выставки

Москва, 13 ноября. Полиция Москвы раскрыла кражу антикварных предметов на сумму в 6 млн рублей. 12 японских ваз, а также другие предметы были похищены после 44-го Российского антикварного салона.

Выставка проходила в музее на Крымском валу. Злоумышленники похитили вазы сразу после закрытия салона, когда владелец ценностей занимался парковкой автомобиля. Преступники отключили сигнализацию и похитили антикварат.

Уголовное дело о краже было возбуждено после обращения владельца в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали москвичей 50-ти и 63 лет на Кутузовском проспекте. Все найденные ценности проходят экспертизу и будут возвращены владельцу.

Ранее Федеральное агентство новостей собщало о краже в московском ТЦ, при которой пострадал актер столичного театра.

Автор: Ирина Селезнева
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