Москвич зарезал родного брата во время ссоры

Москва, 13 ноября. Житель российской столицы нанес брату несколько ударов ножом в области шеи, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова. Пострадавший скончался на месте.

Инцидент произошел на улице Ивана Сусанина в Москве. Два брата поссорились, конфликт закончился поножовщиной. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Им оказался мужчина 1958 года рождения, расследование убийства продолжается, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что неизвестный похитил сумку с миллионом рублей из дорогой иномарки в Москве.