Сумку с миллионом рублей украли из Mercedes московского бизнесмена

Москва, 13 ноября. Правоохранительные органы Москвы разыскивают неизвестных грабителей, которые похитили сумку с крупной суммой денег из Mercedes-Benz GL350 в ТиНАО, сообщили в столичном управлении МВД.

Вечером 12 ноября в полицию обратился бизнесмен 1980 года рождения, который сообщил, что из его иномарки украли сумку. Сумма ущерба составляет более 1 млн рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже, личность преступника устанавливается, пишет АГН «Москва». Ранее сообщалось, что повар поссорился с безработным москвичом и нанес ему два удара острым предметом в сердце и легкое.