Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Сумку с миллионом рублей украли из Mercedes московского бизнесмена

125
0 Оставить комментарий

Сумку с миллионом рублей украли из Mercedes московского бизнесмена

Москва, 13 ноября. Правоохранительные органы Москвы разыскивают неизвестных грабителей, которые похитили сумку с крупной суммой денег из Mercedes-Benz GL350 в ТиНАО, сообщили в столичном управлении МВД.

Вечером 12 ноября в полицию обратился бизнесмен 1980 года рождения, который сообщил, что из его иномарки украли сумку. Сумма ущерба составляет более 1 млн рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже, личность преступника устанавливается, пишет АГН «Москва».  Ранее сообщалось, что повар поссорился с безработным москвичом и нанес ему два удара острым предметом в сердце и легкое.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.