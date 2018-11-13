В Мособлдуме пообещали помочь матери-одиночке с пятью детьми из Раменского

Москва, 12 ноября. Жительница подмоскового Раменского обратилась к зампреду Мособлдумы Игорю Чистюхину, рассказав, что проживает в квартире площадью 30 квадратных метров с пятью детьми и дедушкой. Об этом стало известно коррепонденту Федерального агентства новостей.

Почетный житель города Раменское, 80-летний художник Валентин Торгашов живет в квартире с внучкой и ее детьми. Известно, что в ней прописаны 9 человек.

Женщина подала документы на улучшение жилищных условий еще в 2013 году, сейчас ее семья находится на 575-м месте. По словам заявительницы, на многочисленные обращения она получает только отписки.

«Мама работает на дому, пока младшей дочери еще не исполнилось 2-х лет. За садик за двух средних ребятишек оплачивает почти по 3000 рублей в месяц за каждого из материнского капитала», — рассказал Чистюхин.

Многодетной семье предоставили земельный участок в деревне Кузнецово Раменского района. Но добраться до участка можно только на двух видах транспорта.

Чистюхин добавил, что в районе нет свободного жилого фонда, на очереди стоят сотни льготников, бюджетников, малоимущих граждан. Однако пятерым детям приходится ютиться в одной комнате с матерью.

Депутат пообещал оказать содействие и привлечь к решению вопроса главу района Андрея Кулакова, детского омбудсмена.