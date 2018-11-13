Эксперты признали Москву умным городом

Москва, 13 ноября. Международный союз электросвязи назвал Москву умным городом, оценивались достижения в экономике, экологии, общественной сфере, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Опыт Москвы будет учитываться экспертами при разработке стандартов Интернета вещей и умных городов. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, власти стремятся к созданию современных городских цифровых сервисов.

Чиновница добавила, что эти инициативы нужно поддерживать, поскольку именно они формируют мегаполисы. В Москве выявили 71 показатель умного города. Речь шла о предоставлении более 260 электронных услуг через различные платформы.

Отдельного внимания заслуживают проекты «Московская электронная школа», общественный Wi-Fi, развитие блокчейн-технологий.