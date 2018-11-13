Московский таксист распылил газ в лицо клиентке из баллончика

Москва, 13 ноября. В главном управлении МВД Москвы сообщили, что между водителем такси и его клиенткой произошел конфликт. Мужчина использовал против женщины газовый баллончик.

Инцидент произошел возле дома по Третьяковскому проезду в ночь на 5 октября. Потерпевшая обратилась в полицию только 12 ноября. Женщина 1987 года рождения сообщила, что получила ожог роговицы.

Правоохранительные органы проводят проверку, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в Москве повар напал с неизвестным предметом на безработного мужчину, ранив его в сердце.