Повар во время драки в Москве ранил безработного мужчину прямо в сердце

Москва, 13 ноября. В столичном управлении МВД рассказали, что задержали подозреваемого в нанесении тяжелых ранений безработному мужчине. Инцидент произошел на территории ТиНАО.

Нападение произошло вечером 11 ноября, когда повар 1989 года рождения во время драки неустановленным предметом нанес ранения мужчине 1978 года рождения. Пострадавший получил ранение груди в области сердца и легкого.

Повара задержали 12 ноября, пишет АГН «Москва». Подозреваемый находился по месту жительства, возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства происшествия, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось о нападении полицейского на коллегу в Москве.