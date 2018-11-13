Более 2,6 тысяч фасадов жилых домов отремонтировали в Москве

Москва, 13 ноября. С прошлого года в Москве отремонтировали 2,6 тысячи фасадов жилых домов, сообщила пресс-служба фонда капитального ремонта.

Больше всего домов отремонтировали в САО — 483 фасада. Далее следует ЦАО и ВАО с 464 и 357 отремонтированными фасадами соответственно. Напомним, что региональная программа по капремонту в многоэтажках началась летом 2015 года.

В нее вошли около 28 тысяч домов, площадь ремонта составила почти 245 млн квадратных метров, отмечает АГН «Москва». В текущем году в эту программу внесли ремонт подъездов, пишет «Вечерняя Москва».

Летом 2017 года в Москве заработала программа реновации по сносу старых домов и строительству новых.