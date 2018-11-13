Москвичам рассказали, где опасно парковаться из-за сильного ветра

Москва, 13 ноября. Специалисты ЦОДД рассказали водителям в Москве, как правильно парковаться при сильном ветре, который ожидается в столичном регионе 13 ноября.

При ветре с порывами до 15 метров в секунду не стоит парковаться рядом с рекламными щитами и деревьями. При неблагоприятных погодных условиях следует быть крайне внимательными на дорогах.

В Москве температура воздуха составит минус 2 градуса. Средняя скорость ветра достигнет 10 метров в секунду. Во второй половине дня температура воздуха будет близка к климатической норме по региону, пишет «Вечерняя Москва». Накануне москвичей предупредили о значительном похолодании, вслед за которым придет очередное потепление.