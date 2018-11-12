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Полицейский в Москве выбил коллеге зубы крышкой от урны

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Полицейский в Москве выбил коллеге зубы крышкой от урны

Москва, 12 ноября. Двое московских полицейских устроили пьяную драку на севере столицы, поводом для выяснения отношений стала личная неприязнь, сообщил источник.

Инцидент произошел 11 ноября, когда один из полицейских возвращался домой вместе с дамой. Ему встретился 37-летний коллега. Появление второго полицейского спровоцировало негативную реакцию женщины.

Один из полицейских ударил оппонента крышкой от мусорной урны. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, выбитыми зубами, пишет ТАСС.

Однако мужчины находились в гражданской одежде, ведется внутриведомственная проверка, пишет «Ридус». Ранее сообщалось, что Москва вошла в десятку лучших городов мира. 

Автор: Ирина Селезнева
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