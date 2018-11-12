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Москва обошла Сингапур, Дубай и Сан-Франциско в рейтинге лучших городов мира

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Москва обошла Сингапур, Дубай и Сан-Франциско в рейтинге лучших городов мира

Москва, 12 ноября. Российская столица заняла шестое место в десятке городов с лучшими условиями для жизни, что подтверждается результатами рейтинга компании Resonance.

Москва обошла Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско. Столица заняла высокое место в рейтинге в том числе благодаря успешному проведению ЧМ-2018 по футболу. FIFA уже признал чемпионат лучшим в истории футбола.

Консалтинговая компания порекомендовала туристам обязательно посетить Красную площадь, Кремль, Большой театр. Отдельно отметили Третьяковскую галерею, мущей Пушкина, музей космонавтики и новый парк «Зарядье». Последний очень понравился голливудской звезде Тому Харди.

Автор: Ирина Селезнева
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