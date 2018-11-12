Человеческие черепа и кости обнаружили при ремонте коммуникаций в Москве

Москва, 12 ноября. В районе Можайского переулка в Москве при ремонте коммуникаций обнаружили массовое захоронение с человеческими костями, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел рядом со станцией «Студенческая» на Можайском переулке, 5. Работу эскаваторов приостановили.

На место происшествия вызвали правоохранительные органы. Найденные останки были осмотрены экспертами, территория огорожена.