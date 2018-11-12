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Человеческие черепа и кости обнаружили при ремонте коммуникаций в Москве

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Человеческие черепа и кости обнаружили при ремонте коммуникаций в Москве

Москва, 12 ноября. В районе Можайского переулка в Москве при ремонте коммуникаций обнаружили массовое захоронение с человеческими костями, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел рядом со станцией «Студенческая» на Можайском переулке, 5. Работу эскаваторов приостановили.

На место происшествия вызвали правоохранительные органы.  Найденные останки были осмотрены экспертами, территория огорожена.

Автор: Ирина Селезнева
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