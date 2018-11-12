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Киберспортсмены Googleishetzont выиграли Кубок федерации Москвы по Heroes of the Storm

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Киберспортсмены Googleishetzont выиграли Кубок федерации Москвы по Heroes of the Storm

Москва, 12 ноября. Федерация компьютерного спорта Москвы провела соревнования по Heroes of the Storm, Кубок достался команде Googleishetzont, сообщили в пресс-службе федерации.

Лучшим игроком на футбольном симуляторе FIFA 18 стал Антон Lotan989. Розыгрыш наград состоялся в клубе Colizeum. В финальной игре Heroes of the Storm команда GoogleIshetZont обыграла DetiHoronyatHydru.

По словам капитана команды победителей Александра Stalk, организаторы Кубка хорошо построили регламент. Всем участникам соревнования удалось провести несколько матчей, передает «360».

Ранее сообщалось, что Кубок по киберспорту завершится 25 ноября. Напомним, что в июне текущего года кибепспорт был официально признан видом спорта, который активно развивается в России.

Автор: Ирина Селезнева
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