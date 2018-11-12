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Волочкова упала на концерте в Подмосковье

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Волочкова упала на концерте в Подмосковье

Москва, 12 ноября. Российская балерина Анастасия Волочкова упала во время выступления на концерте в подмосковном Красногорске, видео появилось в Instagram.

Артистка приняла цветы от своих поклонников после выступления, но затем упала прямо на сцене. Зрители поддержали балерину многочисленными апплодисментами. Волочкова не стала заострять внимание на этом инциденте и отшутилась.

Позднее она поблагодарила своих зрителей в соцсетях. Она подчеркнула, что каждому человеку в буквальном смысле приходится переживать падения и взлеты. И эти моменты она выдерживает с честью, пишет «Подмосковье сегодня».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо от всего сердца моим зрителям за моральную поддержку после моего падения из-за шлейфа на концерте в Красногорске. У меня хватило сил и мужества довести концерт до конца ???? Вы мне очень помогли! И за овации и цветы спасибо!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #концерт

Анастасия Волочкова (@volochkova_art)'in paylaştığı bir gönderi ()

Автор: Ирина Селезнева
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