Волочкова упала на концерте в Подмосковье

Москва, 12 ноября. Российская балерина Анастасия Волочкова упала во время выступления на концерте в подмосковном Красногорске, видео появилось в Instagram.

Артистка приняла цветы от своих поклонников после выступления, но затем упала прямо на сцене. Зрители поддержали балерину многочисленными апплодисментами. Волочкова не стала заострять внимание на этом инциденте и отшутилась.

Позднее она поблагодарила своих зрителей в соцсетях. Она подчеркнула, что каждому человеку в буквальном смысле приходится переживать падения и взлеты. И эти моменты она выдерживает с честью, пишет «Подмосковье сегодня».