Волочкова упала на концерте в Подмосковье
Москва, 12 ноября. Российская балерина Анастасия Волочкова упала во время выступления на концерте в подмосковном Красногорске, видео появилось в Instagram.
Артистка приняла цветы от своих поклонников после выступления, но затем упала прямо на сцене. Зрители поддержали балерину многочисленными апплодисментами. Волочкова не стала заострять внимание на этом инциденте и отшутилась.
Позднее она поблагодарила своих зрителей в соцсетях. Она подчеркнула, что каждому человеку в буквальном смысле приходится переживать падения и взлеты. И эти моменты она выдерживает с честью, пишет «Подмосковье сегодня».
Спасибо от всего сердца моим зрителям за моральную поддержку после моего падения из-за шлейфа на концерте в Красногорске. У меня хватило сил и мужества довести концерт до конца ???? Вы мне очень помогли! И за овации и цветы спасибо!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #концерт