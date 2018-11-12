Иностранец наехал на сотрудника ГИБДД, прокатив его на капоте машины в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 ноября. Правоохранительные органы Петербурга задержали иностранца, сбившего на машине сотрудника ГИБДД в центре города. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник провез его на капоте и скрылся с мечта происшествия.

Мужчина был задержан возле доме номер 1 по Торговому переулку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным полиции, 11 ноября сотрудники ГИБДД остановили Lada Priora на набережной канала Грибоедова.

За рулем машины сидел 26-летний иностранец, которого попросили показать документы. Но мужчина сбил сотрудника ГИБДД, провез его на капоте. Полицейский получил ушибы, составлен протокол о нарушении ПДД, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее подобный случай произошел в Кемерово, когда нарушитель провез на капоте судебного пристава.