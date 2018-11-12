С начала года в Подмосковье заключили 46,7 тысячи браков

Москва, 12 ноября. С начала года в Подмосковье зарегистрировали 46,7 тысяч браков, сообщила министр образования Московской области Ольга Забралова.

Число заключенных браков в 1,5 раза превышает число разводов. По данным Ростатта, за 10 месяцев 2018 года зафиксировало 28,5 тысяч разводов. Министр пояснила, что сотрудники ЗАГС работают над снижением числа расторгнутых браков.

С парами работают психологи, органы опеки. На базе этих центров проводят более 750 занятий. В прошлом году на 58,5 тысяч браков пришлось 34,7 тысяч разводов, передает «360».

Ранее сообщалось, что заммэра Москвы по социальной политике рассказала о приоритетах в здравоохранении и образовании.