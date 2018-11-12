Заммэра Москвы Ракова рассказала о направлениях социальной политики

Москва, 12 ноября. Заммэра Москвы по соцполитике Анастасия Ракова рассказала, каким образом будет реализовываться социальная политика в городе. Она отметила, что упор будет сделан на здоровье и образование.

Качественное образование и медицина являются приоритетом для столичных властей. Согласно задаче, поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным, необходимо создать «Московский стандарт благополучия пенсионеров».

Речь идет о наблюдении за здоровьем пенсионеров в индивидуальном порядке. Каждый пожилой житель Москвы сможет связаться по телефону со своим врачом. В поликлиниках запускается проект по профилактике инсультов и инфарктов.

Пенсионеров поддержат материально в рамках адресной помощи. Власти будут уделять внимание заботе о материнстве, подрастающем поколении, пишет «Вечерняя Москва».