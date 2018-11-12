Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Автор шоу «Дневник хача» попал в ДТП в Москве

58
0 Оставить комментарий

Автор шоу «Дневник хача» попал в ДТП в Москве

Москва, 12 ноября. Российский блогер Амиран Сардаров, известный по шоу «Дневник хача», попал в ДТП в Москве, об этом он сообщил в соцсетях.

По словам Сардарова, авария произошла из-за того, что кто-то отвлекся на Instgram. Он пояснил, что остановился на повороте, а в этот момент в его автомобиль въехала другая машина, за рулем которой находилась автоледи.

Автомобиль Сардарова получил вмятины, царапины, лишился выхлопной трубы. Однако сами водители не пострадали, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что москвич напал на пожилую женщину, кормившую кошек.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.