Автор шоу «Дневник хача» попал в ДТП в Москве

Москва, 12 ноября. Российский блогер Амиран Сардаров, известный по шоу «Дневник хача», попал в ДТП в Москве, об этом он сообщил в соцсетях.

По словам Сардарова, авария произошла из-за того, что кто-то отвлекся на Instgram. Он пояснил, что остановился на повороте, а в этот момент в его автомобиль въехала другая машина, за рулем которой находилась автоледи.

Автомобиль Сардарова получил вмятины, царапины, лишился выхлопной трубы. Однако сами водители не пострадали, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что москвич напал на пожилую женщину, кормившую кошек.