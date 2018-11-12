Житель Москвы избивал и душил кормившую кошек пенсионерку

Москва, 12 ноября. Следователи проверяют видео покушения на пенсионерку в Москве, на котором 33-летний мужчина набросился на кормившую кошек пенсионерку, сообщили в региональном СУ СКР.

Злоумышленник душил и избивал 78-летнюю женщину, сейчас пострадавшая находится в больнице. Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, задержанному предъявили обвинении в покушении на убийство, пишет «Вечерняя Москва».

Инцидент произошел 11 ноября рядом с улицей Лазенки. Злоумышленник без всякой на то причины толкнул женщину, а когда она оказалась на земле, начал избивать ее ногами. Когда старушка перестала двигаться, он скрылся.

Женщина получила черепно-мозговую травму, перелом черепа, другие травмы. Следствие подаст ходатайство в суд о заключении безработного под стражу, отмечает РИАМО.