Неизвестный вскрыл сейф в офисе «Вертолетов России» в Москве

Москва, 12 ноября. Злоумышленник похитил свыше 3 млн рублей из кабинета замглавы компании «Вертолеты России» в Москве, сообщил осведомленный источник.

Днем 11 ноября неизвестный проник в офис, расположенный на улице Бутырский вал через окно. Он вскрыл сейф и покинул место преступления с крупной суммой денег. По данным ГУ МВД по Москве, сумма материального ущерба составила 3 млн. 6 тысяч.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что два петербуржца набросились на водителя Kia с ножом, после чего похитили 11 тысяч рублей.