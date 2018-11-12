«Пересеклись два ребенка»: Запашный объяснил нападение леопарда на девочку в цирке Никулина

Москва, 12 ноября. Гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный отреагировал на инцидент с набросившися на девочку леопардом в цирке на Цветном бульваре. По его словам, хищнику едва исполнилось 4 месяца.

Инцидент произошел 8 ноября, девочка не получила серьезных травм. Однако хозяин леопарда должен ответить за происшествие. При этом сам детеныш леопарда не представляет опасности, если за ним наблюдает дрессировщик.

«Это в прямом смысле слова еще ребенок, как физически, так и умственно. Почему пересеклись два ребенка – это вопрос к устроителям и экскурсии, и к дрессировщику», — прокомментировал Запашный, его слова приводит KP.Ru.

Дрессировщик назвал инцидент стечением обстоятельств. Однако встречи хищника и ребенка не должно было произойти, в этом виноваты организаторы.

Он также напомнил об инциденте в конце октября, когда на девочку из Краснодарского края напала львица. По словам Запашного, он следит за ситуацией. Пострадавший ребенок находится в больнице, пока девочка не передвигается самостоятельно, но жить будет.

Ранее сообщалось, что СКР проверяет обстоятельства нападения леопарда на девочку в Москве.