Двухлетняя девочка утонула в бассейне на базе отдыха в Подмосковье

Москва, 12 ноября. Трагический инцидент произошел в Раменском районе Московской области: на территории базы отдыха «Северка» умерла двухлетняя девочка.

На территории базы малышка находилась вместе со своими родителями — гражданами Таджикистана, которые не имели регистрации, необходимой для проживания в РФ. Девочка находилась на улице без присмотра взрослых. Ее тело в наполненном бассейне обнаружил 28-летний отец.

Точная причина смерти станет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы. По факту произошедшего было заведено уголовное дело, сообщает телеканал «360».

Ранее аналогичный инцидент произошел в Бурятии, где годовалая девочка утонула в баке с водой, пытаясь достать любимую игрушку.