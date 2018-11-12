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Двухлетняя девочка утонула в бассейне на базе отдыха в Подмосковье

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Двухлетняя девочка утонула в бассейне на базе отдыха в Подмосковье

Москва, 12 ноября. Трагический инцидент произошел в Раменском районе Московской области: на территории базы отдыха «Северка» умерла двухлетняя девочка. 

На территории базы малышка находилась вместе со своими родителями — гражданами Таджикистана, которые не имели регистрации, необходимой для проживания в РФ. Девочка находилась на улице без присмотра взрослых. Ее тело в наполненном бассейне обнаружил 28-летний отец.

Точная причина смерти станет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы. По факту произошедшего было заведено уголовное дело, сообщает телеканал «360». 

Ранее аналогичный инцидент произошел в Бурятии, где годовалая девочка утонула в баке с водой, пытаясь достать любимую игрушку.

Автор: Тимур Румянцев
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