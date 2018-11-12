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СК проверяет инцидент с нападением леопарда на ребенка в московском цирке

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СК проверяет инцидент с нападением леопарда на ребенка в московском цирке

Москва, 12 ноября. Следователи проводят проверку инцидента с нападением леопарда на ребенка в московском цирке, сообщила старший помощник ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 8 ноября в холле цирка на Цветном бульваре. Четырехлетняя девочка находилась вместе с родителями в холле. Мимо зрителей дрессировщики прошли с тигром и леопардом.

По данным СМИ, хищники были без намордников. Леопард напал на ребенка, порвал свитер, на шее девочки остался след от когтей животного. Серьезных повреждений нет.

Ранее в Ставрополье прожившая в семье восемь лет собака загрызла ребенка двух лет.

Автор: Ирина Селезнева
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