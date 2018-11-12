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Синоптики предупредили москвичей об аномально высоком давлении 12 ноября

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Синоптики предупредили москвичей об аномально высоком давлении 12 ноября

Москва, 12 ноября. Солнечная погода без осадков ожидается в столичном регионе 12 ноября, однако атмосферное давление будет аномально высоким, говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».

Температура днем будет в районе минус 2 градуса, в отдельных районах на уровне 0. В Подмосковье от минус 4 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление выше нормы на 23 единицы ртутного столба, ожидается южный ветер со скоростью 9 метров в секунду.

Люди, которые зависимы от погоды, могут почувствовать недомогание. Специалисты советуют поддержать сердце лекарственными препаратами. При этом воздух насыщен кислородом, рекомендуются прогулки на воздухе, пишет РИАМО.

Автор: Ирина Селезнева
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