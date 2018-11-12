В Волоколамском тоннеле в Москве провода обрушились на машины

Москва, 12 ноября. В Волоколамском тоннеле в Москве в понедельник утром провода обрушились на машины, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, провода упали на автомобили, которые двигались в сторону центра города.

Очевидец происшествия прислал в редакцию видео, на котором видны восемь автомобилей, опутанных проводами. Отмечается, что скорость транспортного потока в этом направлении из-за инцидента существенно упала. Подробности инцидента выясняются.

Ранее легковушка врезалась в столб на северо-востоке Москвы. Авария случилась на Сигнальном проезде 30 июня 2017 года. Столб после сильного удара упал на землю. К счастью водитель легковушки не пострадал.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД также подтвердили факт наезда легковушки на столб в результате ДТП на Сигнальном проезде.