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В Волоколамском тоннеле в Москве провода обрушились на машины

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В Волоколамском тоннеле в Москве провода обрушились на машины

Москва, 12 ноября. В Волоколамском тоннеле в Москве в понедельник утром провода обрушились на машины, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, провода упали на автомобили, которые двигались в сторону центра города.

Очевидец происшествия прислал в редакцию видео, на котором видны восемь автомобилей, опутанных проводами. Отмечается, что скорость транспортного потока в этом направлении из-за инцидента существенно упала. Подробности инцидента выясняются. 

Ранее легковушка врезалась в столб на северо-востоке Москвы. Авария случилась на Сигнальном проезде 30 июня 2017 года. Столб после сильного удара упал на землю. К счастью водитель легковушки не пострадал.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД также подтвердили факт наезда легковушки на столб в результате ДТП на Сигнальном проезде.

Автор: Алия Садыкова
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