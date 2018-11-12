Погода в Москве 12 ноября будет морозной и солнечной — синоптики

Москва, 12 ноября. Синоптики рассказали о погоде в Москве, утром температура воздуха составила минус 7 градусов, ощущается как минус 13 градусов. Днем будет солнечно.

Днем в Москве столбики термометров покажут минус 1 градус. Атмосферное давление 12 ноября выросло до 770 мм ртутного столба, метеозависимые горожане могут почувствовать себя плохо.

В метеослужбе добавили, что в ноябре действует арктический циклон. В 1993 году атмосферное давление было на уровне 767 мм ртутного столба.