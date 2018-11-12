Синоптики предупреждают москвичей о резком похолодании

Москва, 12 ноября. По прогнозам, в Московской области под утро может похолодать до - 15.

Жители Москвы и Московской области, уснувшие поздней осенью, проснутся сегодня утром самой настоящей зимой — метеорологи предупреждают о не по сезону сильных морозах, которые придут в регион в понедельник, 12 ноября.

«Ночь в Москве станет самой морозной этой осенью. Уже в 22:00 воздух на базовой метеостанции ВДНХ остыл до минус пяти градусов», — сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Под утро в столице может стать в два раза холоднее, а по Московской области воздух местами остынет до - 13…- 15 градусов. Поспособствует тому ясное безоблачное небо, поскольку обычно облака играют роль своеобразного «парника», не давая резко остывать земной поверхности.

Ощущаемая температура воздуха может быть и того ниже. Как сообщала «Газета.ру», синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности из-за ветра. Усиление ветра при одновременном понижении температуры за окном ожидается также в Смоленской, Белгородской и Воронежской областях.