Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двое мужчин с пистолетом ограбили девушку на северо‑западе Москвы

54
0 Оставить комментарий

Двое мужчин с пистолетом ограбили девушку на северо‑западе Москвы

Москва, 11 ноября. Двое неизвестных с пистолетами ограбили девушку в российской столице. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Вишневой, об этом сообщила пострадавшая девушка в отделение полиции. По ее словам, в субботу, 10 ноября, около 05.00 двое неизвестных, угрожая пистолетом, похитили телефон сотовой связи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело статье «Разбой».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.