Двое мужчин с пистолетом ограбили девушку на северо‑западе Москвы

Москва, 11 ноября. Двое неизвестных с пистолетами ограбили девушку в российской столице. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Вишневой, об этом сообщила пострадавшая девушка в отделение полиции. По ее словам, в субботу, 10 ноября, около 05.00 двое неизвестных, угрожая пистолетом, похитили телефон сотовой связи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело статье «Разбой».